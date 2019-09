Fernando Carrillo corre riesgo de ser detenido en Estados Unidos

CIUDAD DE MÉXICO.- Fernando Carrillo confirmó que luego de los problemas legales que mantiene con Margiolis Ramos, madre de su hijo Ángel Gabriel, ahora corre el riesgo de ser detenido en Estados Unidos.

Afirmando que hasta este momento sigue sin tener contacto con el menor, el actor dijo: “Nunca puedo hablar con él, no me no lo ponen a hablarme como yo sí lo hago cuando está conmigo, lo están educando y enseñando a irrespetar a su papá, involucrándolo en problemas de adultos. Yo les digo a ustedes que está todo paralizado hasta que yo pueda hablar con una jueza o juez y ver cuáles son las reglas porque aquí no se vale que nada más haya derechos para un solo lado o que haya abusos de un solo lado hacia mí o que me irrespeten por teléfono”.

Ante la pregunta de los reporteros sobre si puede viajar a Estados Unidos libremente, luego de que se diera a conocer que existía una orden de captura en su contra, el venezolano explicó: “Pues podría ser, porque creo que ella pagó para que me detuvieran cuando entrar al país, pero como de verdad que no es muy brillante, y lo digo con todo respeto, tiene 2 años viviendo en Estados Unidos y no habla inglés, no puede ayudar al niño a hacer tareas. En vez de esperar que entre para que me arrestaran, para ella lo más importante en la vida es salir cinco minutos en televisión hablando mal del papá de su hijo, entonces por supuesto que no voy a volver a Estados Unidos por ahora, porque para qué voy a volver, ¿para pasar un mal trago?”.

Por ahora, Fernando asegura que está viviendo muy feliz y tranquilo en México, aunque no descarta que un día tenga que viajar a Estados Unidos para arreglar este problema con su ex pareja.