Fernando Carrillo confiesa que varios productores coqueteaban con él en su juventud

El actor Fernando Carrillo, quien ha estado metido en escándalos, después de que una revista lo involucrara en un trío con Pedri Ferriz y una mujer transexual, habla sobre otros problemas que tuvo en el pasado.

De repente había productores que me tiraban la onda, yo me intimidaba… me invitaban ‘vámonos de margarita el fin de semana’, y yo ‘bueno, lo hablamos después’”, comentó.

Fernando, confesó que él ama a la comunidad LGBT+, recordando que hace unos años él fue el Rey de dicha comunidad.

“Fui Rey de toda esta comunidad, que toda la vida me ha dado tanto amor, me ha abrazado, me ha consumido mis proyectos, mis propuestas, y yo no discrimino, yo no soy Dios para venir a juzgar a nadie, ni discriminar a nadie, me juzgo a mi”, mencionó.