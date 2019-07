Fernando Carrillo arremete contra Laura Flores: “es falsa y envidiosa”

MÉXICO. Fernando Carrillo estalló al enterarse de las declaraciones de Laura Flores, quien durante su participación en el programa “D Generaciones”, manifestó su aversión contra él.

Al ser cuestionada por sus colegas, Flores dijo: “A Fernando Carrillo que lo manden a su casa, ese no. Ese es irrespetuoso. Fernando Carrillo es muy naco, se pasa de lanza. (…) De toda la gente que yo he besado en toda mi carrera no tengo queja de nadie, pero creo que Fer podría aprender un poquito más de ética”.

Declaraciones a las que Carrillo replicó en su cuenta de Twitter: “Eso sólo habla de quien es ella. Además de hipócrita es la única actriz con la que trabajé en México que no es una verdadera estrella como Thalía o Adela. Es falsa y envidiosa, no tan linda y ahora corroboramos que es hipócrita. Dios la bendiga”.

En otro tuit, el actor venezolano agregó: “Sólo demuestra lo mala persona que es mi querido hermano. Bendiciones. Si yo te contara”.

Horas después, Laura recapacitó y comentó: “Fer querido, leí tus comentarios hacia mí, yo te ofrezco una disculpa por lo que expresé de ti. Puedo no ser una estrella, pero hipócrita no soy y acepto mis errores”.

Finalmente, Carrillo aceptó la disculpa y contestó: “te considero una dama, talentosa actriz y cantante. Pensé al vernos hace poco, el cariño era sincero. Al menos de mi hacia ti y Matthew lo fue. No daba crédito a lo que me decían, hasta que lo vi. Plop! Respeto tu opinión. Acepto tu disculpa. Gracias Laura. Bendiciones infinitas”.