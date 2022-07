Fernanda fue al hospital tras su salida de 'La Academia'.

Tijuana, Baja California.- La última expulsada de La Academia explicó sobre su estado físico tras ir al hospital y sobre las dietas que tenía dentro del reality.

En los últimos días, el show se suspendió; los alumnos fueron internados por deshidratación y Rubí dio positivo a Covid 19.

A través de un en vivo en instagram, Fernanda compartió a sus seguidores sobre la alimentación que tuvo en su paso por el programa de Tv Azteca.

¿Comida cruda?

La ex concursante aseguró tenían dietas con comida sin cocer."Nos daban muchas ensaladas, el pollo hervido, que si el arroz hervido, todo estaba como que a veces crudo, muy crudo la verdura venía muy cruda también y yo si sentí el cambio bien drástico y los primeros días yo si andaba bien bajoneada y mareada y dije ‘Ay Dios mío, no voy a poder’”, dijo.

Si estaba muy nefastita la alimentación, la neta"

declaró tras acusaciones a la nutriologa.

"Estoy bien, me inyectaron para el dolor para la infeccion me senti a muy desidratada, me mandaron muchas medicinas"; informó a los fanáticos.