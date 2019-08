Ferdinando Valencia y su esposa dan su último adiós a su bebé

CIUDAD DE MÉXICO.- El actor Ferdinando Valencia publicó un video para dar el último "Adiós" a su pequeño bebé Dante, quien falleció el fin de semana por complicaciones médicas.

Con el título "Adiós... En el nombre sea de Dios" el también modelo compartió una serie de videos en los que mostró el día a día que tenían él, su esposa Brenda Kellerman, y sus mellizos Dante y Tadeo.



Valencia escribió en la descripción del video unas palabras de agradecimiento para sus seguidores y demás personas que los han apoyado en medio de esta situación: "Gracias por estar con nosotros en este momento tan doloroso de nuestras vidas. Les dejamos un pequeño recuerdo de nuestro amado Dante, que ya está descansando en el cielo".



Al inicio del clip se ve cómo es que presentan a los pequeños a través de un video llamado en el hospital, pues Dante estaba en un hospital donde era atendido por una meningitis.



Momentos como risas que vivían en familia, la convivencia entre personas cercanas, las idas al hospital para atender al pequeño, sus primeros rizos que heredaría de su mamá son algunos de los episodios evocados en el material de más de 18 minutos.



Remarcando el día en que se llevaba a cabo cada video dieron cuenta cómo hicieron frente a la enfermedad que terminó con la vida de Dante el 3 de agosto y cómo a pesar de las malas noticias tanto Ferdinando como Brenda trataban de mantenerse optimistas.



El momento más emotivo de la transmisión es cuando Valencia cuenta todo lo que le hacen a su pequeño pues incluso con un ejercicio le estimulan la boca para que él crea que está comiendo por sí mismo pero en realidad le dan nutrientes a través de una sonda.



Incluso se ve cómo es que los papás le colocan un listón a un San Charbel para pedir por la intercesión y la cura de Dante: "Por la vida de nuestro bebé Dante, que sea tu voluntad Dios. Por nuestra familia y que en nombre de Dios tengamos paz y salud. Amén".



"No sé ni qué pretendo. No sé si esto es un comunicado. No sé si es una oración. Sé que seguimos desesperados y sé que tenemos mucho miedo pero sé que también estamos tratando de ser fuertes por tener fe para hacer lo correcto en el nombre de Dios", aseguró Ferdinando en una de las partes más conmovedoras del clip.



Instantes más tarde el actor aseguró que hace unos días tuvieron que firmar un documento "que autorizara que amputaran a nuestro bebé. Queremos que todo esto que aparentemente es malo tenga un objetivo en nombre de Dios. Tal vez nos toca a nosotros inspirar a gente como ustedes a que sea cual sea el problema que están pasando se mantengan fuertes y mantengan sus intenciones, su palabra, lo que sea que hagan en la vida".



"Por favor no nos dejen solos. Por favor recen por nuestro hijo Dante, por sus familias, por tratar de vivir en el mundo de Dios, no nos vamos a quejar, nos vamos a mantener fuertes", agregó.



Al terminar la intervención apareció una leyenda dando cuenta de la fecha de muerte de Dante: "Dos días después nuestro guerrero partió al cielo. Adios Dante, te vamos a extrañar".

Con frases como "nos enseñaste a luchar", "cambiaste la vida de muchos", "descansa en paz" y "vuela, mi ángel" es como despidieron a Dante. El clip hasta el momento cuenta con más de 113 mil vistas y más de 17 mil Me gusta.