Ferdinando Valencia, nervioso por suplir a Eleazar en “La Mexicana y El Güero”

CIUDAD DE MÉXICO.- El actor Ferdinando Valencia manifestó su preocupación luego de que el productor Nicandro Díaz diera a conocer que él sería el encargado de reemplazar a Eleazar Gómez en la telenovela “La Mexicana y El Güero”.

Después de que el productor externara su felicidad y tranquilidad por haber encontrado al candidato ideal para suplir a Gómez, Ferdinando confesó que esta noticia lo tiene algo nervioso.

“Yo me siento contento, tranquilo no, también sé que hay mucha gente que es fanática de Eleazar. La actuación, sobre todo: no pretendo actuar lo que Eleazar hacía”, dijo el artista en entrevista para el programa Hoy.

No obstante, Valencia manifestó que dará su mayor esfuerzo para este nuevo reto profesional y agradeció las muestras de apoyo y cariño que ha recibido tras su llegada al proyecto que encabezan Itatí Cantoral y Juan Soler.

“Es difícil acceder a una situación de estas, pero también siempre he sido una persona de retos, sé que tengo mucha gente atrás que me admira, que me quiere, que me apoya, que está conmigo y confío en que con voluntad y con muchísimo trabajo, las cosas pueden salir adelante”, puntualizó.