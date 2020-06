Fer del Solar emocionado por estar el Día del Padre junto a sus hijos

CIUDAD DE MÉXICO.- Fernando del Solar confesó con gran emoción que este Día del Padre lo celebrará de una forma muy especial junto a sus hijos Paolo y Luciano, mismos que procreó con Ingrid Coronado.

Debido a la contingencia sanitaria que se vive en la Ciudad de México, en esta ocasión el conductor se dejará consentir de una manera diferente.

“En mi casa, más les vale que me hagan un rico pastel, que me despierten con un desayuno, y bueno, no hay mucho para hacer más que estar en casa y celebrar la vida”, contó.

Asimismo, y después de los problemas de salud que ha enfrentado en los últimos meses, el también actor reflexionó sobre la oportunidad que tiene de pasar este día tan importante junto a sus hijos.

Hay mucho que celebrar, el día a día, la vida el aquí y el ahora, el que estamos vivos, que respiramos, que podemos abrazar a nuestros hijos, hay mucho porqué celebrar todavía, y seguramente a la hora de la comida pondremos a los celulares de todos y me comunicaré con mis papás, con mis hermanas, con mis amigos y haremos como un brindis, con puro celular”.

De esta forma, Fer del Solar dejó entrever que a pesar de las restricciones que tiene para agasajarse en este día tan importante, eso no significa que no valore la fortuna que tiene de poder celebrarlo muy bien acompañado.