Feliz Edén Muñoz con su persona de 'Oso polar' en 'Quién es la máscara'

Tijuana, BC.-Edén Muñoz, vocalista de Calibre 50, nunca imaginó que “Oso Polar”, le fuera a dar una proyección inesperada en “Quién es la máscara”.

El cantante grupero, obtuvo el tercer lugar en el espacio de Televisa, una invitación que le sirvió para sobrellevar la pandemia y también para darse ánimos tras sufrir Covid-19.

“Me cayó en un momento de mi vida en el cual, después de un mes y medio de luchar con el Covid por mi vida, me dio bien duro y estuve en el hospital, vino a sacarme esos fantasmitas y miedos que traía y al contrario, lo tomé con más fuerza”, recalcó Muñoz en entrevista vía telefónica.

El compositor sinaloense recalcó que esta es la primera vez que trabaja en proyecto asi y lejos de tener miedo lo disfrutó y eso se percibió en la pantalla.

“Pero lejos de abrirse proyectos, más que nada fue la proyección que se logró para Edén, no tanto para Calibre, pero obviamente eso nos ayuda, porque no todo mundo nos conoce, porque escarban un poco más de quién es Edén y luego mis canciones que he escrito”, destacó el cantautor, que por ahora no hay nuevo proyecto de televisión.

Muñoz adelantó que está componiendo para el próximo disco de Carlos Rivera a quien conoció en la pasada entrega del Grammy y nació una buena relación.

“Para el 2021 si vienen muchas cosas, terminamos nuestro disco justamente esta semana escuchamos el master final y elegimos las canciones que vamos a dejar”, explicó Muñoz.

“Quiérete a ti”, es el título del tema que se estrenó de su autoría, quien a través de su letra, nos cuenta una historia muy positiva e incluso motivacional, acerca del amor propio y la autoestima, y de cómo una mujer, por el simple hecho de serlo vale mucho, no por su cuerpo y belleza, sino por lo que hay en su corazón.