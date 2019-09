¡Felices 50! Rolling Stones lanzan edición especial de ‘Let it bleed’

CIUDAD DE MÉXICO

Uno de los discos más representativos de 1969, "Let it bleed", cumple medio siglo y, para celebrarlo, The Rolling Stones y su disquera lanzarán una edición conmemorativa que incluirá dos CD y dos LP con versiones remasterizadas en stereo y mono, litografías y un libro con fotografías inéditas de Ethan Russell.

La "50th anniversary limited deluxe edition" de "Let it bleed", que se pondrá a la venta este 1 de noviembre, estará numerada e incluye la reproducción en mono del sencillo "Honky tonk women"/"You can’t always get what you wan".

El disco, producido por Jimmy Miller, comenzó a grabarse en junio de aquel año y en medio de ese proceso fue despedido el guitarrista Brian Jones, a quien se halló muerto en su piscina el 3 de julio de 1969; Jones había sido reemplazado por Mick Taylor, por lo que "Let it bleed" es el único LP de los Stones que cuenta con la contribución de ambos músicos, recordó la disquera Abkco.

Fue lanzado a finales de 1969, y antecedió al "Let it be" (1970) de The Beatles; la similitud en los nombres de ambos títulos aumentó la leyenda de la rivalidad entre ambas bandas.

Con "Let it bleed", sus Satánicas Majestades despidieron los 60 y el disco fue aclamado por la crítica; contenía temas tan emblemáticos como "Gimme shelter", "Midnight rambler", "Country honk" y "Love in vain".

"Let it bleed" estará disponible en CD remasterizado y vinyl de 180 gramos, anunció la disquera.

"Los Rolling Stones anuncian la reedición de Let it bleed" https://t.co/kKLdac1MC7 #musica #feedly — Radio Rock and News (@Rockandsunday) September 12, 2019