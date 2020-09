Federico Figueroa sigue la tradición musical de su familia

Tijuana, BC.- En sus venas lleva la sangre musical, y aunque es sobrino del gran Joan Sebastian, Federico Figueroa se abre camino demostrando que también tiene mucha garra.

“Me he preparado y me gusta prepararme para poder entregar algo al público”, sostuvo durante la presentación vía Zoom de su sencillo “Como yo te estoy queriendo”.

Joven de edad, Figueroa destacó que hasta ahora uno de los mayores obstáculos que ha tenido es la comparación con la familia, pero ha tenido a bien prepararse, y no tomárselo personal, así como rodearse de grandes de la industria e incluso tuvo la oportunidad de abrirle conciertos a Joan Sebastian en su última gira.

“Siempre digo, despacio que llevamos prisa, estoy contento de lo que hago y estoy feliz de hacer lo que me gusta”, recalcó.

Hijo de Federico Figueroa, hermano y manager de Joan, dijo en entrevista vía Zoom que este material es de su autoría, faceta que también tiene el de componer, y en un futuro no lejano quiere tener un show ecuestre.

“Es algo que si me gustaría y me emociona bastante, pero como todo merece respeto y me quiero preparar mucho”, consideró.

De su disco “Tiempo al tiempo”, indicó que su sonido Banda y guitarra fue una exploración que le ha dejado Grandes resultados por esta propuesta sonora.

De sus dos facetas, cantante y compositor, puntualizó que esta temporada de contingencia le ha sido complicado escribir, sobre todo por estar acostumbrado a que eran sólo vivencias personales, pero en el encierro pasan cosas muy repetidas, por lo que dio oídos a experiencias ajenas.

“Pero ha llegado también un poco de suerte, es decir, otros cantantes se han fijado en mis letras y me están grabando “, dio a conocer.

Reconoció que como compositor se vive con el miedo de que se seque esa chispa y que solo llegue a ser tener un éxito por un solo tema.

Disciplina, amor y pasión son las tres cosas que sin duda, subrayó, le aprendió al llamado “poeta del pueblo”.