Federica Quijano lamenta que la gente no se cuide

Una de las cosas que más preocupan a Federica Quijano, integrante de Kabah, es que mientras que muchas personas tratan de quedarse en casa lo más posible, o si tienen que salir lo hacen completamente protegidos, hay muchos otros a los que pareciera no importarles lo que pasa en el mundo, en el país, y andan por las calles como si nada.

"Hay mucha gente a la que le sigue valiendo madres, nadie en la calle, en la avenida, en las tortillas trae cubrebocas, y tú te preguntas qué parte no entienden, esa es otra cosa de las que me preocupa. Yo compro mascarillas, la N95 que cada vez están más caras, compro que los guantes y que no se meta nadie a la casa sin desinfectar, yo estoy haciendo todo el trabajo y hay gente que está como si nada", dijo a EL UNIVERSAL.

Esta cuarentena, la cantante la ha pasado en casa con sus dos hijos, María y Sebastián, también con un hermano que vive en el extranjero, pero que pudo viajar a México antes de que se agravara la situación.

"Para mí ha sido lindo porque estoy con mis hijos desde que me despierto hasta que me duermo, cosa que nunca me había pasado, yo llevo trabajando desde que tengo 14 años, pero sí ha sido un poco un descanso para mí, para mi alma, y por otro lado estoy conociendo a mis hijos de otra manera, haciendo actividades diferentes". Lo que le preocupa, dice, es que cuando las cosas comiencen a activarse, cuando el país vuelva a salir a la calle, los cantantes la van a tener difícil.

"Mi miedo es que creo que lo que más va a tardar en activarse son los conciertos, ¿quién se va a arriesgar a meterse a un concierto sabiendo que no hay una vacuna todavía?, y los shows son importantes para mí, esa es mi preocupación, y el hecho de que estén paradas las terapias de mi hijo (que tiene autismo) o medicinas en especial, eso me frustra mucho. Sebastián ni me entiende pero con María trato de no sacar estos temas porque si yo me angustio, la angustio a ella, y ya es suficiente lo que tiene con estar aprendiendo a estudiar en línea".

Durante la cuarentena, Kabah se ha mantenido cercano con su público, y de hecho, sacaron una versión de su canción "Héroes", para todos aquellos que están luchando contra el Covid-19, a todos esos médicos y personal de salud que todos los días sale a combatir el virus.

"Es darles las gracias a todas esas personas desde el fondo del corazón y no poner escenas negativas, de sufrimiento, sino con cara de ánimo, diciendo que éstos son nuestros héroes, y que nosotros demos las gracias con toda la buena vibra para ellos. Ha sido una rola que mucha gente, muchos chavos nos dicen que qué buena rola acaban de sacar, pero esta canción salió en nuestro disco XNE".