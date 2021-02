Federica Quijano es agredida por un hombre en plena calle

CIUDAD DE MÉXICO.- Visiblemente afectada, Federica Quijano relató las agresiones de las que fue víctima mientras circulaba por la Ciudad de México, en manos de un hombre que le gritó, la ofendió, la agredió y le golpeó a su camioneta.

A través de su cuenta de Instagram comentó el episodio de violencia que no solo la asustó a ella, sino a sus hijos, con quienes iba a bordo de su vehículo en la zona de Cuajumalpa, en la capital mexicana.

En el video relató: “Veníamos en el coche y pasando una calle, un tipo me empieza a gritar de groserías, venía yo sola con mis dos hijos y un amiguito de mi hija. Le pega a mi camioneta, bajo el vidrio y le pregunto que por qué me está gritando y ofendiendo”.

“Empieza a decirme de peladeces y le vuelve a pegar a mi coche y me gritaba ‘bájate, bájate, te voy a romper tu madre’. Qué no estás viendo, una mujer con sus hijos, sola. Se acerca otro señor y me dice ‘mejor muévete’ y caminé, pero este tipo me volvió a gritar, me volvió a decir de groserías y a patear mi coche”

Federica compartió: “Estaba sin careta, sin cubrebocas y empieza a escupirme y gritarme ‘bájate, ándale o te rompo tu madre… El señor metió su cabeza en mi coche donde estaba mi hijo y no traía cubrebocas, escupiendo, qué tal si tiene COVID, esas cosas no se valen y no se pueden permitir”.

“Ya estoy más tranquila, agradecer a las patrullas que llegaron y me ayudaron y segunda gracias a Dios no me bajé porque me hubiera golpeado, denuncié y me van a mandar los videos de la calle cuando tenga esos videos, pues los subiré”, dijo la integrante de Kabah.

En su publicación, Federica también se desahogó con un texto donde condena a quien la agredió:

“Injusticia Absoluta

Familia de verdad no puedo creer el enojo que maneja la gente hoy en día, la violencia con la que reacciona la gente a nada.

Hoy a mis hijos y a mi nos toco vivir un acto de violencia psicológica y eso porque no me baje del coche GAD!! No entiendo porque una persona puede agredir a otra, sentirse superior a ti solo por ser más fuerte físicamente que le da el derecho de hacerme sentir impotente y más enfrente de mis hijos…….

Nooooo esto no lo podemos permitir, no importa la flojera o lo que tengas que hacer después denuncia, pide ayuda no te quedes callada o callado, no importa el género nadie tiene el derecho de insultarte, de golpearte, agredirte física o psicológicamente, ni dejar que lastimen o asusten a tus hijos por eso les comparto lo qué pasó hoy.

Para que no nos quedemos callados y que la gente que estaba alrededor tampoco hizo nada…… Seamos empaticos ayudemos a los demás porque un día podrías ser tu.

Denuncien”, finalizó.