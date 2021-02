Fátima Molina responde a críticas sobre su aspecto físico

CIUDAD DE MÉXICO.- Fátima Molina rompió el silencio luego de ser duramente criticada por su aspecto físico y por ser señalada por ser la culpable del posible cambio de horario de la telenovela ‘Te acuerdas de mí, la cual protagoniza con Gabriel Soto .

A través de sus redes sociales, la actriz mexicana, quien interpreta a Vera Solís en la telenovela de horario estelar, pidió romper con los estereotipos, al responder a los comentarios que apuntan a que a la gente no le gusta porque "es morena", por lo que lamentó que existan personas que no “rompan” con los estereotipos, además, hizo un llamado a poner un alto a la discriminación.

"La verdad no tengo ni la menor idea de si cambiarán o no nuestra telenovela 'Te acuerdas de mí' de horario estelar, como dicen que alguien comentó. No sé si sea simplemente un chisme. Mucho menos tenía idea de que algunas personas del público, dicen que es por mi culpa, que es por físico, porque soy morena, porque tengo un lunar bajo el ojo, porque no soy alta, 'porque soy muy mexicana'", escribió la intérprete de 34 años en sus redes sociales.

No lo sabía. Pero si eso llega a ser real, qué tristeza que en estos tiempos para algunos sea imposible romper con los estereotipos que ustedes mismos como público siguen marcando para la televisión. Si esto es verdad, habrá que lidiar con la discriminación. Ojalá algún día abramos la mente y podamos ver en nuestras pantallas la diversidad en todos sus aspectos", agregó.

La actriz dejó claro que "aboga completamente por la libertad de expresión siempre en construcción positiva ya sea en medios de comunicación, redes sociales o cualquiera que sea el medio de realización" y pidió hacer conciencia de lo que se dice, hace o se promulga.

"Gracias a la gente que apoya la novela y se sigue sumando. Gracias a la gente, al público, productores, directores y medios de comunicación que han apoyado y seguido mi trabajo en el cine, series y ahora en televisión abierta. El cambio empieza por uno mismo. No soy perfecta, lo sé. Pero, ¿quién lo es? Yo me gusto y me acepto. Eso es lo importante", aseveró.

"¡Ah! Y sí, tengo bolsas debajo de los ojos desde niña. Así es la vida. Tal vez algún día me las quite, tal vez no. Pero por esa razón y todas las anteriores, ¿no se pueden protagonizar telenovelas en este país? #amorypaz", concluyó su mensaje Molina. Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de FATIMA MOLINA (@lafatimamolina)

Las muestras de apoyo de sus compañeros de trabajo y gran parte de sus seguidores no se hicieron esperar, empezando por la productora del melodrama, Carmen Armendáriz. "Fátima querida. Siempre habrá quien quiera tu lugar. Sigamos trabajando como lo sabemos hacer. No hay que conectarse con comentarios sin fundamentos", comentó en Twitter.

Y es que de acuerdo con la información que se proporcionó en el programa ‘Todo para la mujer’ la periodista Maxine Woodside, se realizó un focus group para determinar qué está fallando con la telenovela de Carmen Armendáriz y por qué no logra enganchar a la audiencia; los resultados concluyeron que al público no le gusta el aspecto físico de Fátima Molina.