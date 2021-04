Fátima Molina fue rechazada en Tv Azteca por su físico

CIUDAD DE MÉXICO.- A pocas semanas de finalizar la telenovela “Te Acuerdas de Mí”, las críticas contra Fátima Molina por su apariencia física parecen haberse esfumado.

Y es que al principio de iniciar transmisiones con la producción de Carmen Armendáriz, algunos internautas aseguraron que no les gustaba la protagonista por el lunar debajo de su ojo, o por no ser “tan bonita” como otras protagonistas.

Al parecer, esta no es la primera vez que la actriz se enfrenta a este tipo de comentarios, pues ya los había recibido, y de manera más cruel, en Tv Azteca, a principios de su carrera.

En un debate organizado por asociación Racismo MX, la artista confesó que tiempo atrás sufrió el rechazo de la televisora del Ajusco, cuando pretendía comenzar en dicha televisora.

Cuando decido quedarme a vivir en la CDMX yo quería estudiara en una de las escuelas que pertenecía a TV Azteca, lo voy a decir así de claro, fui a pedir dos veces la oportunidad para estudiar (…) las dos veces me dijeron que no. En una de esas fueron muy claros y me dijeron que no era el perfil”, dijo Fátima.

Y eso no fue todo, pues el golpe fue mayor para la actriz cuando un amigo suyo, que no tenía ningún interés en el mundo de la farándula, fue incitado a actuar sólo porque cumplía con el perfil físico que buscaban.

“A los 3 meses (de ser rechazada) un gran amigo me habla por teléfono y me dice, ‘acabo de regresar de Paris y me encontré a tal persona y es director de esta escuela de actuación de la televisora y me ofreció una cantidad de dinero para que yo fuera actor’, él es pelo negro, blanco, ojos verdes. Me dolió, no lo pude evitar. Él no tenía nada que ver con esto, no lo aceptó pero me dolió como haber perdido la oportunidad. Eso fue como el primer gran rechazo que tuve oficial”, expresó la protagonista de “Te Acuerdas de Mí”.

Luego de esos rechazos, para Fátima fue muy importante formar parte de “Te Acuerdas de Mí”, y más haber puesto en la mesa el tema del racismo y la discriminación.

Me pareció muy importante a mí y la gente con la que trabajo, dar ese mensaje a la gente y estábamos emocionados por el cambio que esto también podía generar. La gente con la que platiqué y me contrató también estaba muy emocionada con este cambio”, comentó.

“Y es donde yo me pregunto, de verdad, ¿quién es quién está exigiendo o está poniendo este prototipo de perfiles en la TV? Es ¿la gente que maneja el contenido o es el público? Es como el huevo y la gallina, quién realmente es quien manda. La bola se la mandan entre estas dos partes y a mí me tocó verla del otro lado”, expresó.