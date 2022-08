Fans se quejan de Jonas Brothers: mala actitud, poco repertorio

CIUDAD DE MÉXICO.- Como parte de su gira 'The Remember this tour', Nick, Joe y Kevin volvieron a la CDMX para regocijo de los fans. Los Jonas Brtohers iniciaron a las 9:38 pm en la Arena México, en medio de muchas expectativas. En su repertorio incluyeron las canciones más incónicas de su trayectoria, como 'Lugbug', 'That´s just the way we roll', 'Year 3000' y otras.

Los tres hermanos buscaron interacturar con el público mediante gritos como "¡México!" y "¡Los amamos!". También pidieron a los fans que se encontraban en la pista que se movieran un poco hacia atrás, argumentando razones de seguridad:

"Paso atrás por favor, para que estemos seguros”, fue la petición de Joe Jonas al público; la hizo en español, luego de formularla primero en inglés.

Al finalizar el concierto, la triada mostró una bandera de México para mostrar cariño por los fans. Terminaron con agradecimientos a los asistentes.

Quejas de los fans

Sin embargo, podría ser que no hayan cumplido la expectativa que la multitud emocionada tenía, pues los admiradores de la banda se manifestaron con quejas continuas en las redes sociales.

Los Jonas Brothers vinieron a México sólo por compromiso y se notó. Cantaron sólo 58 minutos, con una actitud nada buena y con un set list bastante mediocre… la decepción. — Italia Andrea (@italyaand) August 30, 2022

Entre los comentarios más recurrentes está la crítica a la actitud de los cantantes, quienes, a ojos del público, no parecían disfrutar lo que estaban haciendo. "Soy fan desde 2006 y creo que los fans mexicanos no se merecen ese trato", mencionó una seguidora de los hermanos.

Los Jonas Brothers en el concierto de ayer: pic.twitter.com/0wWT907QaL — Ina (Taylor's version) (@_inacarolina_) August 30, 2022

Otra queja fue con respeto a la duración del concierto. A algunos les pareció muy poco tiempo, dado que lo común es que un concierto dure al menos una hora y media, cantidad con la que no cumplieron los Jonas. Quien pareció librar las críticas fue Kevin, cuya actitud pareció mejor que la de sus hermanos a ojos del publico.

En el caso de Nick, su micrófono estuvo fallando recuerentemente; Joe, por su parte, fue criticado por patear los emblemáticos muñecos del Dr. Simi que los fans lanzan al escenario como una muestra del amor de México por los artistas; sin embargo, tras esto, él mismo pidió que los muñecos fueran acomodados frente a la batería.

De hecho Joe le dice a Jin que los pongan en la batería, el los empieza a juntar pic.twitter.com/COYykFOV8p — mariiee (IN) Vidente (@mariiezs) August 30, 2022

La banda continuará con sus presentaciones este 30 de agosto también en la CDMX.

Tal vez te puede interesar: Censuran a Maneskin en VMAs: fans estallan contra el sexismo