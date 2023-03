Fans de Kenia Os reviven amenaza que Juan de Dios Pantoja le hizo por foto en motel

MÉXICO.- En día pasados, con motivo del movimiento feminista por el Día Internacional de la Mujer, los usuarios en TikTok revivieron un video de Kenia Os donde aparecía llorando por una amenaza que Juan de Dios Pantoja le hizo en Twitter.

“No olvidamos esto”, se lee en la descripción del clip en TikTok, y se escucha el tema “Canción sin miedo” de Vivir Quintana de fondo.

Como muchos recordarán, Kenia Os comenzó a hacerse más conocida en redes sociales cuando colaboró por primera vez con Kimberly Loaiza y Juan de Dios Pantoja, y luego de unió al team Jukilop, con quien todo parecía ir de maravilla.

Sin embargo, tiempo después, Kenia Os se separó de los youtubers y regresó a su ciudad, Mazatlán, pues pasó momentos incómodos con la pareja y no estuvo de acuerdo con el contrato que le hicieron firmar.

Fue entonces cuando la ahora cantante vivió las consecuencias de haber tomado esa decisión, pues Juan de Dios cerró sus cuentas y ella tuvo que empezar de cero. Pero además, cuando Kenia Os volvió a Youtube con su famoso roast donde expuso al influencer, este arremetió en su contra amenazándola en Twitter.

Kenia Os respondió con un video, explicando que sí era ella la de la fotografía y cómo esto la había afectado por mucho tiempo, pero que quería quitarse eso de encima. La influencer llamó a Juan de Dios “poco hombre”, “diablo” y “mala persona” por aprovecharse de la situación en la que fue captada con un antiguo novio.

“Yo solo vengo a decirles, a ser sincera con ustedes, y a decirles que en esa foto sí soy yo, esa foto no la tengo y si la tuviera en estos momentos la publicaría ahora mismo. Es algo que me ha estado persiguiendo por muchísimo tiempo, algo que, yo creo que nunca les he contado problemas de depresión, eso fue lo que a mí me llevó a la depresión…”