Fans de “How I met your mother” celebran su llegada a Amazon Prime vídeo con memes

Este 1ro de marzo la plataforma de streaming Amazon Prime Video estrenó la famosa serie “How I met your mother” y se convirtió rápidamente en tendencia en twitter.

En 2017, la serie fue sacada del catálogo de Netflix, lo que enfureció a los suscriptores, pero pare que Amazon ha intentado “calmar las aguas” al incluirla en sus listas.

Entre los estrenos más esperados en la plataforma de streaming están: La Bella y la Bestia, El Señor de los Anillos: Las Dos Torre, Keeping Up With The Kardashians (todas las temporadas hasta el momento), entre otras.

Los fanáticos de “HIMYM” enloquecieron e hicieron memes para celebrar el estreno en Prime Video.