Fans de 'Friends' tendrán la oportunidad de presenciar la reunión del elenco

ESTADOS UNIDOS.- Elenco de ‘Friends’ se une al ‘All In Challenge’ con la intención de apoyar ante la crisis por la pandemia de coronavirus.

Jennifer Aniston y el resto de sus coprotagonistas hicieron el anuncio sorpresa la mañana de este martes, notificando a sus seguidores de "The One Where You Meet the Whole Elenco of 'Friends'".

"Te invitamos a ti y a cinco de TUS amigos a unirte a los seis en el escenario 24. Sé nuestro invitado personal en la audiencia para grabar nuestra reunión @HBOMAX, ya que recuerda el espectáculo y celebra toda la diversión que tuvimos ... y obtén toda la experiencia VIP de Friends en el Warner Bros. Studio Tour", escribió la actriz.

Ella continuó: "No puedo esperar para conocerlos y abrazarlos cuando todo esto termine Hasta entonces, sigan llamando y enviando mensajes de texto a sus amigos y familiares. Tenemos que estar conectados".

En cuanto a de qué se trata ‘All In Challenge’ es bastante simple: compra "entradas" en cualquier concurso dado en incrementos de $ 10, $ 25, $ 50 o $ 100 dólares, y entre más compres, más posibilidades tienes de ser seleccionado para ganar. La mayoría de los concursos solo permiten una compra de $100 por persona.

Todo el dinero va a organizaciones benéficas y causas relacionadas con ayudar contra COVID-19 y alimentar a las personas en el proceso.