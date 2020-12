Fans de Bárbara de Regil le dicen que parece 'luchador flaco'

CIUDAD DE MÉXICO.- El estado físico que ostenta hoy día, la actriz Bárbara de Regil es algo que les preocupa a sus fans, pues aunque su figura luce torneada y bien tonificada, se observa más delgada.

La protagonista de la serie “Rosario Tijeras”, hace dos días publicó un video en TikTok, donde aparece con un top negro y un short azul pegado al cuerpo, mostrando una de sus rutinas de ejercicio para alentar a sus seguidores a hacerla.

Sin embargo los usuario de dicha red social, lejos de motivarse a practicar el ejercicio, hicieron comentarios como: “Parece luchador flaco”, “Creo que se veía mejor antes”, “Ay no, que cuerpo tan masculino”.

También hubo internautas que pidieron que no la criticaran porque no era su cuerpo y no era sano que se expresaran de esa forma de otra mujer.

Para nadie es un secreto que la actriz lleva una dieta extremadamente saludable, libre de carnes y es sumamente obsesiva con el ejercicio.

Bárbara de Regil durante la pandemia por coronavirus se ha vuelto viral por sus rutinas de ejercicios que se replican con memes, y sus expresiones de racismo y clasismo.