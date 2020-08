Fans de 'Bad Bunny' amenazan de muerte a la cantante venezonala Karina

FLORIDA, EU.- La cantante venezolana ha comentado que a través de sus diversas redes sociales ha sido amenazada de muerte por criticar la designación del puertoriqueño 'Bad Bunny' como el mejor compositor del año por la Sociedad de Compositores, Autores y Editores (Ascap).

Estas fueron las palabras en días pasado por parte de Karina con respecto a la decisión tomada por el Ascap:

Mi molestia no es por él, es que esta organización que es tan seria y tan respetada que se ocupa de defender a los compositores reales le den un premio tan prestigioso a un artista como ese. Tú no vas a poner en una misma bolsa a Armando Manzanero y a Bad Bunny, hazme el favor. No creo que eso se pueda considerar una composición, esa vulgaridad no me interesa y no creo que se pueda considerar composición, pero es una expresión de un género que es puro y por algo pega.