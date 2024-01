Fans de Ariana Grande crean publicidad falsa para que la gente reproduzca "yes, and?" en Spotify

ESTADOS UNIDOS.- El pasado viernes 12 de enero, la cantante estadounidense Ariana Grande lanzó su más reciente sencillo, "yes, and?", adelantando lo que será su próximo álbum. Aunque la fecha oficial de lanzamiento aún no ha sido anunciada, se espera que el álbum llegue en un futuro cercano.

El nuevo sencillo ha generado un gran impacto desde su lanzamiento, marcando hitos significativos en la carrera de Ariana. "yes, and?" se ha convertido en la primera canción de la artista en alcanzar 50 #1 en las listas de iTunes, logrando este hito a una velocidad impresionante. Además, se anticipa que debutará en la codiciada posición número 1 en la lista de Billboard.

Ariana Grande's "yes, and?" is challenging for a #1 debut on next week's Hot 100. pic.twitter.com/mIyvh3J7Rq— chart data (@chartdata) January 15, 2024

Este fue el engaño de los fans de Ariana Grande.

Sin embargo, este éxito no ha estado exento de controversias. Un grupo de seguidores de Ariana Grande, conocidos como "arianators", se vieron involucrados en estrategias de dudosa integridad al difundir un anuncio falso en Spotify. El anuncio afirmaba falsamente que reproducir "yes, and?" otorgaría a los usuarios tres meses gratuitos del plan individual Premium de Spotify.

Unlock 3 months free of Spotify Premium by streaming “yes, and?’ ��✨ https://t.co/rIVvrvLvU3 pic.twitter.com/Pjg6Tj16ay— d �� (@daydreamrem) January 15, 2024

Aunque muchos rápidamente identificaron la promoción como fraudulenta, varios fanáticos de Ariana cayeron en la trampa, reproduciendo la canción en repetidas ocasiones en la esperanza de recibir el mencionado regalo de Spotify.

Este engaño ha generado frustración y molestia entre aquellos que participaron, al darse cuenta de que la promoción era falsa y que no recibirían los beneficios prometidos.

