Fanáticos enfurecen con Poncho Herrera por usar RBD para promocionar una ONG

Tijuana, Baja California.- El regreso de la banda RBD causó múltiples de reacciones y muchos posicionaron su atención sobre el actor Alfonso Herrera, quien fue el único que no confirmó volvería.

El famoso exintegrante de la agrupación aprovechó volverse tendencia y promocionó una Organización de las Naciones Unidas (ONU) pero muchos fanáticos se molestaron porque uso el nombre de la también telenovelas, pesar de ser un noble acto.

“Si eres rebelde y no sigues a los demás… Te invito a donar a una buena causa”, escribió en Twitter Poncho Herrera.

Si eres rebelde y no sigues a los demás…

Te invito a donar a una buena causa.

��@ACNURamericas pic.twitter.com/SQiiCyAQ5S — Alfonso Herrera (@ponchohd) December 20, 2022

"con la gira de rbd podrías donar más pero no quieres así que mejor dale promoción al video con otra frase que no incluya al grupo al cual NO QUIERES PERTENECER" y "Caes mal mijo, me emocionas en vano" son algunos de los comentarios que leen en la publicación.