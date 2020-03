Fanáticos celebran 80 años con Chuck Norris

HERMOSILLO, Sonora.- La mañana de este martes, miles de fanáticos recordaron en redes sociales la “llegada al mundo” hace 80 años del actor, escritor, karateca y ex militar estadounidense Chuck Norris.

Hoy hace 80 años que Chuck Norris decidió nacer. #ChuckNorris pic.twitter.com/xKPqRZFbMa — retrochenta (@retrochenta) March 10, 2020

Feliz cumpleaños Chuck Norris. pic.twitter.com/uXoIvvIgBy — Cultura Amable (@AmableCultura) March 10, 2020

Carlos Ray Norris “decidió nacer”, como dicen sus seguidores, el 10 de marzo de 1940 en Ryan, Oklahoma. Doce años después, la familia Norris se mudaría a Torrance, California, donde Chuck terminaría la escuela.

Al graduarse, ingresó a la Fuerza Aérea de Estados Unidos, por la cual pasó un tiempo en Corea, donde aprendió el arte marcial Tang Soo Do. Ya de regreso a su país, comenzó a instruir karate y continuó trabajando en aviación.

Hoy, la leyenda, el mito... CHUCK NORRIS cumple 80 años.#HappyBirthday #FelizCumpleaños #ChuckNorris



Y recordad: "Chuck Norris no lee libros. Los mira fijamente hasta que consigue la información que quiere.". pic.twitter.com/rm5JU8L4s8 — �� Me va de cine �� (@mevadecine) March 10, 2020

Ochenta años del hombre que convirtió la patada voladora en un arte. ¡Felicidades, Chuck Norris! pic.twitter.com/g2d6W3hsGF — David P. García (@eskimopg) March 10, 2020

Tras dos años, se dedicó a dar clases de artes marciales de tiempo completo y dirigió varias escuelas del ámbito, entre 1964 y 1974. En ese periodo también participó en diversos torneos, donde a partir de 1966 fue casi invencible.

Su amigo, Steve McQueen, lo motivó a actuar, por lo que incorporó su conocimiento en artes marciales para sus apariciones en series y películas.

Sobresalen sus papeles en “Missing in Action” (1984), “The Delta Force” (1986) y la serie “Walker, Texar Ranger” (1993-2001). Compartió pantalla con el legendario Bruce Lee en la película “Way of the Dragon” en 1972.

Chuck Norris, la única persona que perdió la virginidad antes que su padre, cumple 80 años pic.twitter.com/CPUDIGlGr1 — Jano Nano (@hacialaextinci1) March 10, 2020

Las lágrimas de Chuck Norris curan el coronavirus. Pero Chuck Norris no llora. pic.twitter.com/jY4XpFQ2or — El Señor Oscuro del Có (@SogueroF) March 10, 2020 Un día como hoy, 10 de marzo, en 1940, nace el actor y karateca estadounidense Chuck Norris. Hoy cumple 800 años. pic.twitter.com/pbmHkqFYC9 — El Orden Mundial - EOM (@elOrdenMundial) March 10, 2020