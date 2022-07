Fanático de Selena Gómez intentó colarse a su domicilio

Tijuana, Baja California.- La madrugada del domingo, un admirador de Selena Gómez , intentó colarse en su domicilio sin éxito al ser intervenido por los guardias de la cantante.

De acuerdo con LAPD, fue alrededor de la una de la mañana cuando el hombre quiso bricarse la barda del inmueble ubicado en Los Ángeles pero ya había sido detenido por la seguridad de la famosa de "Only Murders in the Building".

Según el portal de TMZ, el hombre intentó escapar pero al ser interrogado reveló que solo deseaba conocer a la actriz. Hace unos días atrás, otro admirador de Selena prendió en llamas un colchón con su nombre y tenía una sustancia similar a la sangre.

Sin embargo, en ninguno de los atentados estuvo Gómez presente. La cantante se encuentra en Paris promocionando su línea de maquillaje 'Rare Beauty'.