Tijuana, Baja California.- ¡No fue una historia de Wattpad!, una fanática leyó un libro en pleno concierto de Harry Styles y él la volteó a ver.

El video publicado en One Depression de una admiradora leyendo en broma durante la presentación del artista se viralizó en redes a las horas de publicarse.

Los internautas empezaron a bromear sobre el hecho de actuar como "única y diferente" y celebraron la acción de la admiradora.

El intérprete de "As it was" se presentó el pasado 20 de noviembre en Guadalajara como parte de su gira llamada "Love on Tour".