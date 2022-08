Fan le lanzó un nugget de pollo a Harry Styles y así reaccionó

ESTADOS UNIDOS.- El fin de semana pasado, Harry Styles se presentó en el Madison Square Garden de Nueva York, y tuvo que recordarle a su público que es vegano y que lleva años sin probar ningún tipo de carne.

Aunque el exintegrante de One Direction está acostumbrado a recibir todo tipo de ‘obsequios’ en sus conciertos, como banderas, peluches y hasta prendas de ropa interior, nadie se esperaba lo que un fanático le lanzó al escenario.

Te puede interesar: Rosalía se presenta en México y recibe "lluvia" del Dr. Simi

De acuerdo con Quién, un espectador le aventó un nugget de pollo, que ya estaba frío y probablemente demasiado duro. No conforme con eso, le pidió que le diera una mordida a su comida.

Interesante, un enfoque muy interesante. ¿Quién me tiró un nugget de pollo?", respondió el cantante.

Harry Styles, live from Madison Square Garden. #LoveOnTourNYC #Residency5 8.27.22 ��: @JustHedyJ pic.twitter.com/4VhJoFx9VM

El resto del público se unió en un ruidoso coro para animarlo a que lo comiera, pero Harry tuvo que excusarse y devolverlo:

Lo primero de todo: esto está frío. Y asumo que debe de estar muy frío. Y no como pollo, no como nada de carne".

El pedazo de comida cayó al suelo y cuando el bromista fanático iba a recogerlo, el famoso aprovechó para devolverle la broma:

No te lo comas, no vayas a por él. No te preocupes, te conseguiremos otro nugget", le comentó con una sonrisa.