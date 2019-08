Fan de Taylor Swift recibe apoyo económico por parte de la cantante

ESTADOS UNIDOS.- Taylor Swift envió a la estudiante Ayesha Khurram, con sede en Toronto, $4,800 mil dólares para ayudarla a pagar su matrícula de colegio, así lo compartió la joven en Instagram el pasado lunes.

Junto con una serie de diapositivas de la historia de Instagram que abordan el generoso regalo, la publicación en el feed de Khurram mostró el aviso de recibo de Taylor Nation, LLC, que enumera la cantidad en dólares, así como una nota dulce que decía: "Ayesha, aprende chica. ¡Te quiero! Taylor.

“Publiqué sobre la lucha para pagar la matrícula. dos horas después, recibo esto en mi correo electrónico. No tengo palabras y no puedo dejar de llorar ", escribió Khurram en el pie de foto de su publicación. "No tengo palabras, no tengo palabras, no tengo palabras, no puedo dejar de llorar".

En su video de Tumblr, Khurram admitió entre lágrimas que estaba teniendo problemas para escribir y que "no puede formar palabras" para describir lo agradecida que estaba.

"Taylor, te amo mucho", continuó, llorando. "Cada vez en mi vida que he estado pasando por algo, has estado allí para mí ... ¡gracias, te amo tanto!", señaló.

