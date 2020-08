Famosos y su lucha contra el sobrepeso

CIUDAD DE MEXICO.- El sobrepeso es una enfermedad relacionada con el peso corporal, considerada grave cuando se rebasan los índices de lo que se considera saludable.

Es muy común que personas de cualquier profesión y hasta del medio artístico la sufra e incluso han logrado superarla y otros que han luchado contra esto.

Angélica Vale es una de las actrices que ha luchado gran parte de su vida para lograr el peso ideal, sin embargo el problema para la actriz se incrementó tras sus dos embarazos, pero en el 2019 sorprendió cuando su agencia de relaciones públicas difundió una foto de la bella actriz junto a su madre con 30 kilos menos y aunque con altibajos, ahora se concentra en mantener su esbelta silueta.

Jorge Salinas ha sido uno de los actores más exitosos de la televisión mexicana, sin embargo, en el 2018 el histrión sorprendió al aparecer con bastantes kilos de más en las calles de la ciudad de México al lado de su familia, por lo que las críticas a su imagen no se hicieron esperar, pero fue Elizabeth Álvarez , su pareja, quien en ese momento salió en defensa de Salinas.

"Todo lo que tenga que ver con el aspecto físico a veces no entendemos cuál es la razón. Pero es parte de su trabajo y hay que entenderlo porque vivimos de una imagen y es un actor que tiene que prepararse para hacer diferentes proyectos", comentó la actriz al ser cuestionada por la prensa, meses más tarde el mismo Jorge reveló que se sometió a una estricta dieta y rutina de ejercicios para bajar de peso y regresar a las telenovelas.

Ana Patricia Rojo siempre ha sido caracterizada por su belleza y trayectoria, pero tras el nacimiento de sus dos hijas, la actriz apareció en varios eventos con algunos kilos de más, situación que remedio de inmediato y tras algunos meses apareció nuevamente en forma y ahora se ha convertido en imagen y vendedora de productos brasileños para adelgazar.

Eugenia Cauduro se ha caracterizado por su singular belleza, incluso fue la imagen de Televisa al final de los años 80s y realizó bastantes campañas como modelo además de importantes trabajos como actriz.

Pero Cauduro reveló que tras el fracaso de su matrimonio, encontró un refugio en la comida, por lo que comenzó a subir de peso de manera incontrolable hasta el punto de que su primer hijo la confronto diciéndole que deseaba una mamá delgada, lo que fue un duro golpe para la actriz quien decidió cambiar su estilo de vida y tratar de recuperar su figura, aunque asegura que ese episodio de su vida le dejó una gran lección.

"Siempre fui muy feliz, muy satisfecha, muy alegre y como que se apagó durante años, me amargue, si estuvo grueso, y cuando entiendo el mundo de las gorditas... porque yo siempre dije '¿Porque se pone así la gente?', nunca lo entendí, nunca fui como déspota, pero era una cosa como que no, y cuando estoy del otro lado, conozco un mundo terrible, es un infierno y yo creo que una de mis misiones es ayudar a esa gente", concluyó.

Adamari López ha sido una de las personalidades más criticadas a causa del sobrepeso y aunque la conductora ha lamentado que las personas juzguen a otros sobre su físico sin importarles como los dañan sus comentarios, también reveló que lucha contra una terrible adicción al azúcar que la ha llevado a tener varios kilos de más, pero aclara que está tratando de superar el problema solo por salud y no por apariencia, pues no presta atención a los comentarios ofensivos de la gente que busca lastimarla.

Tras ser captado con kilos de más y sin la galanura que lo caracteriza, Eduardo Santamarina fue objeto de duras críticas y burlas a causa de su sobrepeso, por lo que se defendió asegurando que se cuido el físico durante años y necesitaba tirar la toalla un momento.

Sobre las agresivas opiniones que recibió respecto a su nueva figura comento "¿Porque me va a enojar algo que es verdad?, si me enojara y me pudiera tanto no dejaría que llegara yo a subir de peso o me quedo encerrado en mi casa para que nadie me vea. Yo me abandone, es mi decisión y respentelo por favor y lo comido nadie me lo quita. Mi metabolismo ya no es lo mismo y también soy consciente de que debo de cuidarme", concluyó.

Leticia Calderón se alejó por un tiempo de lo reflectores para dedicarse de lleno a sus hijos por lo que cuando era encontrada en la calle se le veía un poco pasada de peso, sin embargo, al momento de regresar de lleno a la televisión sufrió un fuerte accidente al caerse de un camper, situación que la llevó a bajar más de 10 kilos y desde entonces se ha mantenido en forma.

Lupita Dalessio ha sido una de las figuras públicas más controversiales del espectáculo en México y aunque ha superado importantes obstáculos como su adicción al alcohol y drogas, la "Leona Dormida" también lucha contra el exceso de peso pues tiene un problema de metabolismo que le ha generado complicaciones en su organismo.

“Las emociones fuertes me hacen mucho daño. Hace cuatro años tuve un problema con un manager que me di cuenta que me robó y ahí vino el cambio, empecé a llenarme de agua en todo el cuerpo, entonces unos dolores espantosos, no podía caminar, no podía bajar ni subir escaleras”, comentó.

Debido a esta condición, la cantante ha buscado varias maneras de ayudarse en esta difícil lucha: “Tomé unas pastillas que me recomendó mi hijo Ernesto D’Alessio que se llama remuvik. Hace un año aproximadamente empecé a bajar de peso y a quitar dolores, se empezó a acomodar el cuerpo y a sentir una mejoría día a día. He bajado 30 kilos en seis meses”.