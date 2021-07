Famosos reaccionan tras fallecimiento de Sammy Pérez por Covid-19

CIUDAD DE MÉXICO.- El actor y comediante famoso por sus participaciones en los programas de Eugenio Derbez y su singular forma de hablar, murió a los 55 años de un paro cardiovascular tras luchar contra el coronavirus, covid-19, y ser intubado.

Sammy había presentado varias complicaciones tras ser hospitalizado para vencer el virus; incluso se había informado que la cuenta hospitalaria rozaba el millón de pesos.

Fue a través de la cuenta oficial del comediante en Instagram que se dio a conocer a los seguidores la noticia del lamentable fallecimiento de Sammy Pérez.

Ante tal noticia, varios personajes del mundo del espectáculo extendieron sus condolencias a la familia y amigos de Pérez y lamentaron la muerte del divertido comediante, quien sin duda, deja un legado en la comedia mexicana. Aquí te compartimos algunas de las más importantes:

Consternado, Eugenio Derbez aseguró en entrevista con el programa "Hoy " que la partida de Sammy Pérez le duele, pues lejos de lo profesional, él fue su gran amigo.

“Es muy triste. Era una persona especial, no sólo era compañero de trabajo. Era un gran gran amigo. Yo lo quería mucho. Tenía una relación con él muy fuerte y muy buena fuera del trabajo. Cuando vivía a México iba a mis fiestas a mis cumpleaños. Me duele porque era un hombre bueno, un ser humano bueno. Hoy a las cuatro de la mañana sus sobrinos me comunicaron que había fallecido”, indicó Eugenio Derbez.