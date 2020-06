Famosos que han ''salido del clóset''

HERMOSILLO, Sonora.- Luego de que Pablo Alborán fuera tendencia en redes sociales tras publicar un video en su cuenta de Instagram donde admitía su homosexualidas, fanáticos y seguidores no pudieron estar más orgullosos de él, sobre todo porque nos encontramos en el mes del orgullo, es por ello que te recordamos a algunas celebridades que dieron a conocer su preferencia sexual sin tapujos.

Joy Huerta

La cantante sorprendió a todos sus seguidores luego de que en abril del 2019 recurriera a su cuenta de Instagram para dar a conocer que llevaba 7 años de relación con una mujer y que estaba a punto de dar a luz. La bebé nació a finales de mayo.

Monserrat Oliver

La conductora siempre fue muy reservada con su vida privada. Sin embargo, eso cambió tras comenzar un romance con la modelo rusa Yaya Kosikova, con quien anunció su compromiso en enero del 2020.

Ricky Martin

En 2010, luego de varios años de rumores en los que se cuestionaba su sexualidad, el cantante recurrió a su cuenta de Twitter para confesarse al respecto: "Hoy ACEPTO MI HOMOSEXUALIDAD como un regalo que me da la vida. ¡Me siento bendecido de ser quien soy!" Actualmente el astro boricua está casado con Jwan Yosef.

Juan Gabriel

Durante una entrevista en 2002, aunque no con las palabras exactas, dejó entrever que era gay. Todo comenzó cuando Fernando del Rincón, le preguntó a Juan Gabriel si era gay., dado a pie a su famosa respuesta: "Lo que se ve no se pregunta".

Christian Chávez

El actor se declaró gay en el 2007 a través de una carta pública luego de que salieran a la luz unas fotografías de su matrimonio civil con otro joven en Canadá. "Ya no quiero mentir y mentirme por miedo (…) me siento muy mal por no haber podido compartir esto antes con todos mis fans, que son los que más me preocupan y por lo cual decidí ser honesto”, señaló.

Yolanda Andrade

Fue en el 2016 cuando Yolanda Andrade afirmó que mantenía una relación sentimental con la cantante sinaloense Melissa Galindo, con quien se le vio públicamente en viajes y eventos. Pero tras año y medio de romance, la famosa señaló que habían terminado.

Miguel Bosé

A Miguel Bosé le han adjudicado romances tanto con hombres como con mujeres pero él siempre intentó mantener el misterio y en muy raras ocasiones habla de su vida personal. Por eso sorprendió a finales del 2018 cuando estalló el escándalo de su ruptura con Nacho Palau.

Alejandro Tomassi

El actor veterano sorprendió a todos luego de que en 2015 admitiera su homosexualidad luego de que una revista de espectáculos diera a conocer que mantenía una relación con Óscar Ruiz. La pareja contrajo matrimonio en Las Vegas el año pasado pero posteriormente protagonizaron una escandalosa separación.

Lalo España

El comediante mexicano sacó el tema a relucir cuando tristemente falleció su pareja, en 2012, Ranferi Aguilar. Fue entonces cuando confirmó la noticia en Twitter dando así también a conocer su homosexualidad abiertamente.