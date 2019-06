Famosos que cayeron en la tentación del porno

Desde hace unos meses la cantante Noelia había anunciado su interés por incursionar en el mundo del cine para adultos e incluso ya cuenta con una página en la que sus fans por una suscripción pueden verla de forma sexy y hasta sin ropa en poses sugerentes.



Noelia no ha sido la única celebridad que ha visto en el mundo del porno una fuente de trabajo alterna o principal, ya sea que algunos actores y actrices hayan optado por el porno antes de ser famosos o que otros combinan su profesión con las cintas XXX.

El mundo de la actuación y el de las cintas eróticas y hasta el porno han ido de la mano más de lo que se cree. Aquí un repaso por algunas celebridades que iniciaron en el mundo del cine para adultos o que se incursionaron en él una vez que ya estaban establecidos en sus carreras.



Sabrina Sabrok. La actriz argentina empezó su carrera en México como modelo de "La hora Pico" y más tarde se volvió cantante de metal, para finalmente mezclar sus varias facetas artísticas con el mundo del porno en el que lo mismo tiene relaciones sexuales con hombres que con mujeres y dijo, eso le ha abierto más campo de trabajo.

Joaquín Ferreira. El actor argentino mejor conocido por su papel de "El Potro" en la serie "Club de Cuervos" solía ser actor porno y en 2017 se filtró un video en el que aparecía teniendo relaciones con una mujer frente a la cámara. Ferreira hizo al menos un video para adultos en su natal Argentina bajo el nombre de David Dynamo.



Dustin Diamond. El actor, quien se hiciera famoso por la serie juvenil "Saved By The Bell" intentó durante muchos años tener un show igual de popular que el que lo lanzó al estrellato. Tras varios escándalos que incluyeron drogas y su paso por prisión, en 2006, "Screech" protagonizó un vídeo pornográfico titulado "Saved by the smell" y en el que aparecía con dos prostitutas para obtener dinero.

Montana Fishburne. La hija de Laurence Fishburne detalló hace varios años que entraría a Hollywood no por su trabajo en alguna película o serie de televisión, ella argumentó que lo haría como actriz porno y con un video. La mejor conocida como "Chippy D" se ha inspirado en Paris

Hilton o Kim Kardashian, quienes con la publicación de vídeos para adultos alcanzaron fama y fortuna.

Es por eso que en 2010 Montana Fishburne, lanzó su primer material junto al estudio Freaky Empire, que ofrecía una escena de casi una hora de duración de sexo entre Fishburne y el actor porno Brian Pumper.

Rob Lowe. El reconocido actor grabó un video porno con dos mujeres en 1988, meses antes de protagonizar la serie "The West Wing", la cual lo hizo popular y el sueño de millones de chicas en el mundo.



Sylvester Stallone. El ganador del Oscar al inicio de su carrera comenzó en el porno. Stallone era apodado en aquellos años como "El Semental Italiano", debido a que participó en un filme pornográfico que tenía el mismo nombre.

David Duchovny. Aunque en la mente de los amantes de la serie de "Los expedientes secretos X", Duchovny siempre será el agente Mulder, David fue unos de los presentadores de la serie erótica "Red Shoe Diaries", distribuida por Playboy Entertainment en el extranjero. Esta fue una serie de 1992 en la que Duchovny también participó como actor.