Famosos piden donaciones para ayudar a Cepillín, quien fue hospitalizado de emergencia

CIUDAD DE MÉXICO.- Varios famosos han puesto el nombre de “Cepillín” como tendencia en redes sociales, luego de solicitar donaciones a los internautas para ayudar al payaso tras ser hospitalizado.

El célebre personaje, encarnado por Ricardo González Gutiérrez, fue internado de emergencia en el Corporativo Hospital Satélite luego de sufrir un accidente y lastimarse la columna vertebral, por lo que este día será intervenido quirúrgicamente.

Imagínate bajando las escaleras ya me iba a caer y me agarré del pasamanos y (…) me di dos chicotazos de vuelta y sentí el tirón en la columna”, dijo en una entrevista a “Chisme No Like”.