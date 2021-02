Famosos hablan de The Weeknd y su show de medio tiempo

The Weeknd dividió opiniones este fin de semana luego de su show durante el medio tiempo del Super Bowl LV, en el cual resultaron ganadores los Bucaneros de Tampa Bay durante su presentación, pero sobre todo una vez que concluyó, los comentarios en redes sociales no pasaron desapercibidos, pero sobre todo los memes y demás burlas que le hicieron al canadiense.

En el internet lo que han predominado son las críticias hacia el intérprete de "Blinding Lights", además de las comparaciones con otros shows como los presentados por Michael Jackson, Prince, Madonna y los de Katty Perry y Lady Gaga; sin embargo, una de las que más ha sorprendido han sido los consejos de algunos para que el acto hubiera sido mejor.

En este tenor están algunos de los tuits más recientes de Erika Buenfil, quien de entrada afirmó que ella se quedó "como a medias" con el trabajo de The Weeknd, a lo que sus fans le dieron varias respuestas, incluyendo que quedó grande el escenario o que "son más interesantes y de entretenimiento sus Tiks Toks".

Y parece que ese tipo de comentarios fue de los que más se tomó en serio la actriz mexicana, pues posteriormente se dio la libertad de darle un "consejo" a Abel Makkonen Tesfaye, nombre real de la estrella musical, pues afirmó que estando en el campo tuvo la oportunidad de volverse viral, así como en los videos de Tik Tok.

Ya entrado en medio de el campo hubiera bailado la del #tiktok. Y se hace viraaaal!!!! �� — Erika Buenfil. (@ebuenfil) February 8, 2021

Otro de los puntos que fueron cuestionados por los cibernautas es que el canadiense quiso conquistar el escenario él solo, pese a que días previos al evento algunos nombres que sonaron dentro de las opciones para acompañarlo fueron Ariana Grannde, Rosalía y hasta Daft Punk, pero a la hora del momento el único que brilló sobre la tarima fue The Weeknd.

Ese fue uno de los motivos que orillaron al reggaetonero Maluma a hacer una publicación muy breve pero directa, diciendo que el show de medio tiempo estuvo "muy duro", aunque lo que le habría faltado es un remix de "Hawái", uno de los temas más recientes del "Pretty boy".

Muy duro todo pero..... falto #HawaiRemix �� — MALUMA (@maluma) February 8, 2021

Y por el otro lado, entre quienes mostraron su admiración por The Weeknd y la presentación que se ofreció en el marco del Super Bowl LV, fue Paty Cantú, quien dijo que quedó extasiada con el show

La intérprete de "La Mentirosa" y "Suerte" realizó varias publicaciones defendiendo la actuación del canadiense, además que aplaudió tanto el repertorio como su actuación en vivo y la escenografía.

Además envió un mensaje muy duro contra los críticos del intérprete de "Save your Tears" e "In your eyes": "Me cae gordo que en cada half time tenga que venir el hate y comparar con los actos pasados para bajarle mérito".

Además escribió que a muchos cantantes, incluida ella, les gustaría cantar en un Super Bowl.