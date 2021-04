Famosos adictos a las cirugías estéticas

CIUDAD DE MÉXICO. – En la sección “La lupa” del famoso programa matutino “Hoy”, Maryfer Centeno se encargó de “analizar” a los famosos que han sido acusados de ser “adictos a las cirugías plásticas” al lado de las conductoras del show.



“El 85% de las personas que se operan son mujeres, y en una encuesta en redes sociales, el 80% respondió que si se operaría algo, lo que fuera”, comentó la joven. Añadiendo que esto tenía que ver con el sentido de pertenencia, dejando en claro que los casos de los que hablarían “han sido tendencia, objeto de burlas y críticas”.



Comenzando con Fher del grupo Maná, a quien catalogaron como un referente de la música. Ante la imagen que mostraron en pantalla, Andrea Legarreta cuestionó si no serían los años los que han cambiado al músico, a lo que Maryfer comenta que “está claro que se hizo algo”.



¿Qué pasa con estas personas que son adictas al bisturí? Se llama cerebro adictivo, empiezo con algo y no puedo parar, no me puedo detener. Se operan porque buscan aprobación de los demás”, comentó Centeno, dándole el crédito a las redes sociales por esa necesidad de perfección.