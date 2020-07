Famoso actor venezolano Víctor Cámara aspira a una alcaldía de EU

ESTADOS UNIDOS, Florida.- Hace pocos días, el actor venezolano y de padres dominicanos Víctor Cámara anunció ue ahora incursionaría en el mundo de la política y es que se postuló como candidato a la alcaldía del Doral en Miami.

En su cuenta en instagram compartió una foto con el siguiente mensaje: Oficialmente hoy comienzo mi campaña para traer un cambio como Alcalde a la Ciudad De Doral. Con el favor de Dios quiero dar lo mejor de mi! Espero contar con su apoyo para traer el mejor bienestar a esta hermosa ciudad.

La reacción de sus seguidores y muchos compatriotas no se hicieron esperar en su cuenta en instagram: "Excelente el programa que tienes para el Doral! Dios bendiga tu camino", "que sorpresa !!!! Has hecho mil cosas pero Nunca pensé que te dedicarias a la política pero si eso te gusta y te hace feliz siempre contigo no cambies nunca alcalde Galán ", "Bravoooo, muchos exitos y bendiciones, estaré orando a Dios por ti para que llegues a ser el proximo alcalde".

Víctor publicó también un video en donde agradeció todas las muestras de cariño y respaldo por este reciente anuncio.

Cámara ha participado en casi 40 telenovelas y muchas películas en toda su trayectoria artística. Una de las más famosa fue la llamada "Topacio" como protagonista al lado de Grecia Colmenares.