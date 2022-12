Famosa cantante revela que Danna Paola le dijo “gata asquerosa” hace algunos años

HERMOSILLO, Sonora.- Recientemente la cantante Camy G quien es exnovia de Sargento Rap, reveló en su programa que Danna Paola hace algunos años la llamó "gata asquerosa".

“Danna Paola me dijo gata asquerosa, hace unos cuantos años yo salí en la revista H y fui a Ciudad de México a hacerle toda la promoción, yo estaba muy feliz, me acuerdo que me entrevistó Roger González y les dejé una revista de regalo”, comenzó diciendo la influencer.

Confesó que todo era una broma hacia Danna, sin embargo la cantante mexicana se lo tomó muy personal y llegó a causarle molestias.

Le habían pegado varias hojas con la imagen de Camy G en su camerino y Danna al ver todo tapizado de fotos, dijo "quitenme a esta gata asquerosa".

Camy G asegura que no lo tomo personal pues en ese momento no sabía Danna quien era Camy entonces no quiso hacer polémica tras aquello y todo continuó como si nada.