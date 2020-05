Familia de Yoshio busca medicamento que no hay en México

La familia de Yoshio está buscando un medicamento que este fin de semana les fue solicitado por los doctores, así lo informó la esposa del cantante en entrevista con EL UNIVERSAL.

"Estoy tratando de conseguir un medicamento y no tengo mucha cabeza para pensar otra cosa", dijo al teléfono Marcela Hernández.

"(Necesita) remdesivir. No hay en México, estoy tratando de conseguirlo fuera de México, no hay en el país en ningún lado", explicó.

La esposa del músico mexicano aseguró que se encontraba en medio de llamadas la noche de este domingo buscando la medicina aún sin poder, por el momento, dar más detalles.

Marcela también contó que el estado del cantante sigue siendo crítico y está muy grave.

Yoshio fue internado el pasado 2 de mayo al Hospital Xoco por sospecha de Covid-19, enfermedad que ya se comprobó que sí padece.