Familia de Yahir tiene Covid-19

TIJUANA, B.C.- “El Covid nos alcanzó” destacó Christina Lliteras pareja de Yahir, quien a través de su cuenta de Instagram compartió esta noticia.

Junto a una fotografía donde aparece su hijo Ian y el cantante sonorense, detalló que aunque trataron de esquivarlo, finalmente apareció.

“Subo esta foto para que nunca se olvide este fin de semana... los días en que sin temerla,ni sospechar, el Covid nos alcanzó...”, escribió la también sonorense.

En la publicación que hizo hace tres días, explicó que todos los miedos llegaron, pero principalmente en no haber afectado a alguien más, y pidió les enviaran sus buenas vibras y oraciones para que salgan airosos de este lapso.

“Hace algunos días le dije a el @yahirmusic (en tono harta) porque no se acaba yaaa el #$%@& covid? Hoy sola me llegó la respuesta... quizá todavía no aprendimos lo suficiente de esto.. quizá tenemos que aprender a vivir mejor...”, finalizó.

Yahir no ha comentado nada sobre el tema, sólo hoy compartió extrañar Tijuana y las noches en que tocaba en los bares de la ciudad.

“Amanecí con esta rola en la cabeza... acordándome de lo mucho que disfruté tocando en #Tijuana casi 6 años... tengo ganas de ir y palomear pa allá”, escribió junto al video donde canta “De Música ligera” de Soda Stereo.