Familia Rivera arremete contra medios

PASADENA, California.- El gran día de la cantante Chiquis Rivera se vio opacado por la violencia protagonizada por medios de comunicación y el cuerpo de seguridad del evento.

Sin embargo, la familia Rivera expresó su molestia en contra de la actitud de los medios de comunicación, entre ellos el camarógrafo del programa “El Gordo y La Flaca” quien resultó brutalmente agredido.

Medios, hirieron a nuestra niña. Si, la hirieron. En el día más importante y bello de su vida, USTEDES, causaron dolor”, escribió Rosie Rivera en Instagram.

“Estoy con @juanriveramusic … no he leído sus comentarios… me los imagino y no me importan. (Cuando entenderán que sus opiniones odiosas e ignorantes no me importan?)”, agregó.

“Hermano, fuiste a la guerra por nosotros… aunque estemos equivocados o en lo correcto, aunque hayamos causado el desastre o seamos inocentes. Tú me enseñaste qué es ser una hermana, leal. El mundo puede no entender a un hombre como tú, porque tú no eres de este mundo. Gracias por pelear por nosotros. Veo todo tu corazón y te admiro. Te respeto mucho”.

Por otro lado, Juan Rivera reveló a medios de comunicación el número telefónico de Raúl “El Gordo” de Molina, y amenazó con también compartir el de Lili Estefan y el de la productora del show de espectáculos.

