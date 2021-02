"Faltó Hawaii": Maluma, con ganas de figurar en el Super Bowl

CIUDAD DE MÉXICO.- Este domingo fue la tan esperada edición número 55 del Superbowl en los Estados Unidos, donde los Kansas City Chiefs y los Tampa Bay Bucaneers se batallaron el mayor título que hay dentro del fútbol americano.

Y uno de los momentos más esperados, como siempre, fue el show de medio tiempo encabezado en esta ocasión por The Weeknd.

Aunque durante semanas se estuvo especulando que quizá invitaría a algún otro artista a que se sumara a su presentación al final se presentó en solitario.

Los dos nombres que más sonaron fueron Rosalía y Maluma, sobre todo el cantante colombiano y aún más después de que se dio a conocer el remix de "Hawai" que cantaron entre los dos.

Sin embargo, tal parece que el reggaetonero no quedó del todo a gusto con el show que presentó el artista canadiense y no aguantó las ganas para mostrar su tristeza porque el remix que hizo con él no sonó dentro del repertorio.