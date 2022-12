Falleció la actriz Kirstie Alley

Según sus familiares, Kirstie Alley falleció luego de una "lucha contra el cáncer". Ella tenía 71 años.

Un mensaje de sus hijos en su cuenta oficial de Twitter decía: "Nos entristece informarles que nuestra increíble, feroz y amada madre se ha ido después de una lucha contra el cáncer, que se detectó recientemente".

Estaba rodeada de su familia más cercana y luchó con mucha fuerza, dejándonos con la certeza de su interminable alegría de vivir y de las aventuras que se avecinan".

Por su gran actuación como Rebecca Howe en la comedia de situación "Cheers" de fines de la década de 1980, también protagonizada por Ted Danson, Shelley Long, Woody Harrelson y Rhea Perlman, Alley ganó un premio Emmy y un Globo de Oro.

Te puede interesar: Blackpink son nombradas artistas del año por la revista TIME

"A pesar de lo icónica que fue en la pantalla, fue una madre y abuela aún más increíble. Estamos agradecidos con el increíble equipo de médicos y enfermeras del Moffitt Cancer Center por su atención".

"El entusiasmo y la pasión por la vida de nuestra madre, sus hijos, nietos y sus muchos animales, sin mencionar su eterna alegría de crear, no tenían paralelo y nos dejan inspirados para vivir la vida al máximo tal como ella lo hizo".

Te puede interesar: Robert Downey Jr. cuenta su inicio en las drogas a los 6 años

“Les agradecemos su amor y sus oraciones y les pedimos que respeten nuestra privacidad durante este momento difícil”, decía el comunicado. siempre con cariño, The Parkers, True y Lillie.

Su carrera en la pantalla

Con papeles en "Star Trek II: La ira de Khan", "Escuela de verano", "Mira quién habla", "Se necesitan dos" y "Para ricos o pobres", Alley era tan conocido por su trabajo como un estrella de cine.

"Kirstie fue una de las relaciones más especiales que he tenido. Te amo Kirstie. Sé que nos volveremos a ver", John Travolta subtituló una foto retrospectiva con Alley de sus días de "Mira quién habla".

Tim Allen expresó su simpatía por la fallecida actriz a través de Twitter el lunes "Kristie Alley vio el fallecimiento de un espíritu amable. Terribles noticias Orando por toda su familia".

Oh Kirstie, descansa en paz, tuiteó Valerie Bertinelli.

Te puede interesar: Condenan a 21 años a tirador en el secuestro de perros de Lady Gaga

Oh Kirstie ��

Rest in Peace ���� — valerie bertinelli (@Wolfiesmom) December 6, 2022

En Instagram, Jamie Lee Curtis describió a Alley como un "excelente complemento cómico en" Scream Queens "y una impresionante madre osa en la vida real. Los onesies para la Navidad de mi familia ese año se compraron con su ayuda. Aunque acordamos no estar de acuerdo en algunos temas , todavía nos respetábamos y nos conectamos entre nosotros. Malas noticias".

Alley terminó en segundo lugar en "Dancing with the Stars" en 2011, fue finalista en "Celebrity Big Brother" en 2018 y recientemente apareció como Baby Mammoth en "The Masked Singer".

A la estrella de "Drop Dead Gorgeous" le sobreviven sus dos hijos, su hijo William y su hija Lillie. Adoptó a sus dos hijos con su exmarido, Parker Stevenson.