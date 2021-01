Falleció el productor Phil Spector; estaba preso por asesinato.

ESTADOS UNIDOS.- El legendario productor estadounidense Phil Spector, quien revolucionó la música pop de la década de 1960 pero terminó en prisión el asesinato de una actriz, falleció a los 81 años, informaron las autoridades penitenciaras de California.

Spector fue declarado muerto el sábado y su “causa oficial de muerte será determinada por el médico forense”, según un comunicado del Departamento de Correcciones y Rehabilitación de California.

El portal de farándula TMZ dijo que el productor falleció por complicaciones de la covid-19, que contrajo en prisión. Fue diagnosticado hace cuatro semanas y murió en el hospital a donde había sido trasladado por problemas respiratorios tras una aparente mejoría de salud.

Spector, uno de los productores más aclamados de la música moderna y creador del “muro de sonido”, desde 2009 cumplía condena en una prisión de California por el asesinato de la actriz Lana Clarkson.

El excéntrico productor labró su fama en la industria discográfica detrás de las carreras de Tina Turner, The Beatles y los Righteous Brothers y creó una técnica llamada “muro de sonido”, con una orquestación y apoyo de bajos exuberante y densa, que fue clave en las grabaciones de rock.

Lana Clarkson, protagonista de “Barbarian Queen” y otras películas de serie B, fue encontrada muerto a tiros en el vestíbulo de la mansión de Spector en las colinas que dominan la Alhambra, una modesta ciudad suburbana en las afueras de Los Ángeles.

Hasta la muerte de la actriz, que Spector sostuvo fue un “suicidio accidental”, pocos residentes sabían que la mansión pertenecía al solitario productor, que pasó los años que le quedaban en un hospital de la prisión al este de Stockton.

Décadas antes, Spector había sido aclamado como un visionario por canalizar la ambición wagneriana en la canción de tres minutos, creando el “Muro de sonido” que fusionaba armonías vocales enérgicas con lujosos arreglos orquestales para producir monumentos pop como “Da Doo Ron Ron”. “Be My Baby” y ““He’s a Rebel”.

Fue el raro artista consciente de sí mismo en los primeros años del rock y cultivó una imagen de misterio y poder con sus sombras oscuras y su expresión impasible.

Tom Wolfe lo declaró el “primer magnate de los adolescentes”. Bruce Springsteen y Brian Wilson replicaron abiertamente sus grandiosas técnicas de grabación y su gran romanticismo, y John Lennon lo llamó “el mayor productor de discos de todos los tiempos”.

El secreto de su sonido: una avalancha sobregrabada de instrumentos, voces y efectos de sonido que cambiaron la forma en que se grababan los discos pop. Llamó al resultado “Pequeñas sinfonías para los niños”.

A mediados de los 20, sus “pequeñas sinfonías” habían dado como resultado casi dos docenas de sencillos exitosos y lo habían convertido en millonario. “You’ve Lost That Lovin’ Feeling “, la balada operística de los Righteous Brothers que encabezó las listas de éxitos en 1965, ha sido catalogada como la canción más reproducida en radio y televisión, contando las muchas versiones, en el siglo XX.

Pero gracias en parte a la llegada de los Beatles, su éxito en las listas pronto se desvanecería. Cuando “River Deep-Mountain High”, un lanzamiento de 1966 con un nombre apropiado que presentaba a Tina Turner, no logró ponerse de moda, Spector cerró su sello discográfico y se retiró del negocio durante tres años. Continuaría produciendo los Beatles y Lennon, entre otros, pero ahora estaba sirviendo a los artistas, en lugar de al revés.

En 1969, Spector fue llamado para rescatar el álbum “Let It Be” de los Beatles, una producción problemática de “regreso a lo básico” marcada por el disenso dentro de la banda. Aunque Lennon elogió el trabajo de Spector, su compañero de banda Paul McCartney se enfureció, especialmente cuando Spector agregó cuerdas y un coro a “The Long and Winding Road” de McCartney. Años más tarde, McCartney supervisaría una remasterización de “Let it Be”, eliminando las contribuciones de Spector.

Un documental sobre la realización del álbum “Imagine” de Lennon en 1971 mostró al ex Beatle claramente a cargo, presionando a Spector con una voz de respaldo, una línea que ninguno de los primeros artistas de Spector se habría atrevido a cruzar.

Spector trabajó en el aclamado álbum triple post-Beatles de George Harrison, “All Things Must Pass”, coprodujo “Imagine” de Lennon y el menos exitoso “Some Time in New York City”, que incluía la imagen de Spector sobre una leyenda que decía: “Conocerlo es amarlo.”

Spector también tuvo un papel cinematográfico memorable, un cameo como traficante de drogas en “Easy Rider”. El propio productor fue interpretado por Al Pacino en una película de HBO de 2013.

El volumen y la violencia de la música de Spector reflejaban un lado oscuro que apenas podía contener incluso en su apogeo. Era imperioso, temperamental y peligroso, recordado amargamente por Darlene Love, Ronnie Spector y otros que trabajaron con él.

Según testigos, ella había accedido, algo a regañadientes, a acompañarlo a casa desde el House of Blues de Sunset Strip en West Hollywood, donde trabajaba poco después de su llegada a la Alhambra en las horas previas al amanecer del 3 de febrero de 2003, informó un chofer. Spector salió de la casa con una pistola, las manos manchadas de sangre y le dijo: “Creo que maté a alguien”.

Más tarde les diría a sus amigos que Clarkson se había suicidado. El caso estaba lleno de misterio y las autoridades tardaron un año en presentar cargos. Mientras tanto, Spector permaneció libre con una fianza de 1 millón de dólares,

Cuando finalmente fue acusado de asesinato, arremetió contra las autoridades y dijo airadamente a los periodistas: “Las acciones del fiscal del distrito de Hitler y sus secuaces de las tropas de asalto son reprensibles, inconcebibles y despreciables”.

Como acusado, su excentricidad ocupó un lugar central. Llegaba a la corte para las audiencias previas al juicio con trajes teatrales, generalmente con botas de tacón alto, levitas y pelucas de estilo salvaje. Llegó a una audiencia en un Hummer tramo conducido por un chofer.

Sin embargo, una vez que comenzó el juicio de 2007, bajó el tono de su atuendo. Terminó en un callejón sin salida de un jurado inclinado hacia la convicción 10-2. Su defensa había argumentado que la actriz se disparó en la boca.