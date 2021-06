Falleció Johnny Solinger, ex vocalista de "Skid Row" a los 55 años

LOS ÁNGELES, California. – Hace unas horas se confirmó que el vocalista estadounidense, Johnny Solinger, reconocido por formar parte de la banda de hard rock “Skid Row”, falleció este sábado, 26 de junio, debido a la insuficiencia hepática que le fue detectada en mayo.



La lamentable noticia fue confirmada por medio de las redes sociales de la banda, quienes se despidieron de su compañero y enviaron su pésame a la familia del cantante.

Nos entristece escuchar la noticia de nuestro hermano Johnny Solinger. Nuestros pensamientos están con su familia, amigos y fanáticos. Buena suerte, Singo. Saludos a Scrappy de nuestra parte”, expresaron por medio de sus redes sociales.

La enfermedad de Johnny Solinger



De acuerdo con los medios, los últimos días del cantante fueron muy complicados debido a los malestares y consecuencias de su enfermedad, razón por la que tuvo que estar hospitalizado. A esto, se sumaron sus problemas económicos, pues Johnny no contaba con seguro médico, así lo señaló el mismo cantante por medio de sus redes sociales.



“Es con gran pesar que debo dejar que todos sepan lo que está pasando conmigo y mi salud. Me han diagnosticado insuficiencia hepática. Y el pronóstico no es bueno. Como la mayoría de los músicos, no tengo seguro médico y es muy difícil recibir la atención adecuada sin él. Actualmente estoy bajo siete medicamentos diferentes y necesito que me drenen del estómago el líquido que se acumula cada dos días. He perdido mucha fuerza y también necesitaré fisioterapia”, señaló Solinger.



Además, el cantante agregó que tenía planeado organizar una recaudación de fondos para pagar las facturas médicas y los cuidados que necesitaría después. Solinger pidió la ayuda de sus seguidores para organizar la colecta y agradeció a sus fans por el apoyo.



La carrera de Solinger con Skid Row



En 1999, los miembros de la banda “Skid Row” llamaron a Solinger para que ocupara el lugar del exvocalista de la agrupación, Sebastian Bach.



Con ellos, Johnny participó en dos discos y dos EP´s, hasta que fue despedido en 2015 debido a diferencias con sus compañeros de banda. Luego de eso, el cantante inició con su carrera como solista.



Descanse en paz