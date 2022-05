Fallece un actor de la serie 'Friends'

Tijuana, Baja California.- El día de ayer, anunciaron la lamentable muerte de Mike Hagert a sus 67 años. Uno de los personajes más célebres del actor fue el del señor Treeger en la mundialmente conocida serie 'Friends'.

El famoso participó en 5 episodios, Joey en uno de ellos, se ofreció a bailar para que no sacarán a Monica y Rachel del piso.

La noticia del fallecimiento del 'portero' fue informada por su colega Bridget Everett: "Con mucha tristeza, la familia de Michael G. Hagerty ha anunciado su muerte ayer en Los Angeles. Un querido actor de personajes, su amor por su ciudad natal de Chicago y por su familia eran las piedras angulares de su vida. Mike, devoto marido, es sobrevivido por su esposa Mary Kathryn, su hermana Mary Ann Hagerty, su esposa Kathleen O'Rourke y su hija Meg. Le echaremos mucho de menos".

Mike también actuó en programas televisivos como Glee, Cheers, The wayans bros, Brooklyn Nine-Nine, Curb your enthusiasm, Grey's Anatomy, Seinfeld, y The wonder years.