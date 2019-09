Fallece productor que trabajó en 'Los Simpsons' y 'Rick y Morty'

ESTADOS UNIDOS.- El cuatro veces productor de animación ganador del Emmy, J. Michael Mendel, murió en su casa en el barrio Studio City de Los Ángeles.

Mendel es mejor conocido por su trabajo en The Simpsons, Rick And Morty y The Tracy Ullman Show.

Un portavoz de Adult Swim, la cadena de televisión estadounidense que transmite a Rick y Morty, dijo en un comunicado: “Todos en Adult Swim estamos devastados por el fallecimiento prematuro de Mike Mendel. Mike era el corazón de la familia de producción de Rick and Morty, echaremos mucho de menos su fantástico talento e ingenio. ike fue un productor ganador de un Emmy universalmente respetado con más de 25 años en la industria, que guió y apoyó a una generación de artistas, escritores y creadores y su ausencia será sentida por toda la comunidad’’.

"Nuestro más sentido pésame a su familia, amigos y colegas durante este momento difícil".

La causa de la muerte de Mike aún no ha sido confirmada.

Mike trabajó como productor en línea en Rick and Morty desde su debut en 2013 y ganó un Primetime Emmy por el programa en 2018.

No fue la primera vez que Mike fue honrado en la ceremonia, ganó tres gongs por su trabajo en Los Simpson en 1995, 1997 y 1998 antes de partir en 2015.

Le sobreviven su esposa, Juel Bestrop y su hijo e hija.