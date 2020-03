Fallece primo de Ricardo Montaner a causa del coronavirus

MIAMI.-Ricardo Montaner se encuentra atravesando por un duro momento familiar luego confirmar la lamentable noticia del deceso de su primo Carlitos Rodríguez, quien perdiera la vida este miércoles en España a raíz del Covid-19.

“Hoy se nos fue Carlitos Rodríguez, nuestro primo de España, este virus se lo llevó, los más frágiles son los que llevan la peor parte... hay que cuidarlos tanto”, explicó el cantautor en su cuenta de Instagram.

Montaner decidió acompañar estas palabras juntos a varias imágenes de su último encuentro con él. En los videos y fotos aparece además de Ricardo, su hija Evaluna y su yerno Camilo conviviendo muy felices.

Manifestando que se siente como si le hubiera caído encima “una aplanadora”, el intérprete de “Me va a extrañar” agregó: “A Carlitos le encantaba la ópera, mi música no sé qué tanto, pero me guardo el consuelo de que La gloria de Dios sonaba bajito en su habitación mientras preparaba su partida. Me quedo con su imagen y recuerdo de nuestra última visita a Madrid el año pasado especialmente para verlo y compartir con él. Hoy nos ha caído una aplanadora arriba, puede que esté mejor ahora, pero la verdad hay misterios de Dios que en nuestra pequeñez jamás podremos entender... paz”.

Cabe señalar que hasta este momento se desconocen más detalles del deceso del primo de Ricardo Montaner.