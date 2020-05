Fallece la cantante Millie Small por derrame cerebral

ESTADOS UNIDOS.- La cantante Millie Small, mejor conocida por su éxito de 1964 titulado "My Boy Lollipop", ha fallecido a la edad de 72 años por un derrame cerebral, según un comunicado de Island Records citado por Variety.

"My Boy Lollipop" se considera el primer éxito mundial inspirado en el reggae y alcanzó el número 2 tanto en los Estados Unidos como en Inglaterra ese año. La canción también fue el primer gran éxito de Island Records, cuyo fundador Chris Blackwell la produjo.

"Millie abrió la puerta de la música jamaicana al mundo", dijo Blackwell en un comunicado este miércoles. “La acompañé por todo el mundo porque cada uno de los territorios quería que apareciera y hiciera programas de televisión y demás, y fue increíble cómo lo manejó. Era una persona muy dulce, muy divertida, con gran sentido del humor. Ella fue realmente especial".

Millicent Small nació en Jamaica en una familia de 12 niños y se crió en la plantación de azúcar donde trabajaba su padre, según The Guardian. Ganó un concurso de talentos a los 12 años y pronto estaba grabando para el legendario productor Coxone Dodd, disfrutando de varios éxitos con el cantante Roy Panton. Blackwell lanzó varias de esas grabaciones en Island y trajo a Small a Londres en 1963.

Allí, tomó clases de baile y entrenamiento del habla antes de grabar "Lollipop", que se lanzó en febrero de 1964. Después de que la canción se convirtió en un éxito, hizo su debut como actriz en un especial de televisión, "The Rise and Fall of Nellie Brown". Si bien continuó haciendo giras y grabando durante la década de 1960, solo obtuvo éxitos menores. Sin embargo, en 1970, lanzó una canción llamada "Enoch Power", que criticó los comentarios antiinmigrantes del político británico Enoch Powell y fue ampliamente aceptada por la población caribeña del país. Ella se retiró de la música poco después, diciendo "fue el final del sueño y se sintió como el momento adecuado".

En 2011, el gobernador general de Jamaica la convirtió en comandante de la Orden de Distinción por su contribución a la industria musical jamaicana.

Le sobrevive su hija Jaelee, una cantante con sede en Londres.