Fallece la actriz Linda Manz tras una larga lucha contra el cáncer de pulmón

ESTADOS UNIDOS.- Linda Manz, una actriz conocida por sus papeles en "Days of Heaven" de Terrence Malick y "Out of the Blue" de Dennis Hopper, falleció el pasado viernes a la edad de 58 años.

Su hijo, Michael Guthrie, inició una recaudación de fondos de GoFundMe que anunció que había muerto después de luchar contra el cáncer de pulmón y la neumonía.

“Linda falleció el 14 de agosto después de luchar contra el cáncer de pulmón y la neumonía. Deja atrás a un esposo, dos hijos y tres nietos que la aman y la extrañan enormemente. Linda era una esposa cariñosa, una madre cariñosa, una abuela maravillosa y una gran amiga que era amada por muchos ”, escribió Guthrie. "Gracias y Dios te bendiga. Descansa en paz. Te queremos mamá."

Ken Wahl, quien protagonizó el drama de 1979 "The Wanderers", recordó a Manz, su compañero de reparto que interpretó a un personaje llamado Peewee, en una publicación de Facebook el viernes.

“Fue genial trabajar con ella y estoy agradecido de poder hablar con ella antes de que falleciera esta mañana. RIP Peewee ”, escribió, compartiendo fotos detrás de escena de la película.

El primer papel de Manz en una película fue en "Days of Heaven" de 1978 cuando tenía solo 15 años. Interpretó a Linda, la hermana menor del personaje principal de Richard Gere, Bill, quien huye con él y su novia de Chicago a Texas después de que Bill mata a su capataz. Manz también proporcionó la narración de la película, que ganó el Premio de la Academia a la mejor fotografía y el premio al mejor director para Malick en el Festival de Cine de Cannes.

En "Out of the Blue", interpretó a Cebe, una adolescente rebelde que estaba obsesionada con la música punk rock y Elvis Presley. Su crédito cinematográfico más reciente fue en 1997 "The Game", protagonizada por Michael Douglas y Sean Penn, y apareció en las series de televisión "Dorothy", "Orphan Train" y "Faerie Tale Theatre”.