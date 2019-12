Fallece hermana de George Michael en el 3er aniversario de la muerte del cantante

LONDRES, Inglaterra.- Melanie Panayiotou, hermana de George Michael, murió el pasado 25 de diciembre, exactamente 3 años después de la muerte del cantante.

La hermana fue encontrada muerta en su casa de Londres por su hermana, Yioda. La causa de la muerte no fue revelada, pero la policía dice que no se trata como algo sospechoso. La policía no dio más detalles.

Melanie, de 55 años, estaba cerca de su famoso hermano, quien murió el día de Navidad de 2016, a los 53 años. También fue encontrado muerto en su casa. La causa de la muerte fue la miocardiopatía dilatada, la miocarditis y un hígado graso.

Wow! la hermana de George Michael fallece en la misma fecha 3 años despues �� BBC News - George Michael's sister Melanie Panayiotou dies on Christmas Day aged 55https://t.co/kAouhcvFFH — Mark (@MarkInsider) December 27, 2019

El mes pasado, Melanie comentó sobre la película de George, "Last Christmas". Ella dijo: "Yog (apodo de George) adoraba la Navidad y le encantó la idea de esta película. Estoy segura de que disfrutará viendo la increíble sonrisa de bombilla de Emilia [Clarke], algo que comparten, a través de las millas celestiales“. luego agregó "Y, lo más importante, todos nosotros, junto con nuestro querido difunto Yog (mi hermano 'muy orgulloso de ser gay', ¡al contrario de lo que has leído recientemente!) Deseamos un muy feliz, feliz Navidad".