Fallece el productor de hip-hop, Alex Malverde. Pierde la lucha contra el Covid-19

CIUDAD DE MÉXICO.- A pocos días de anunciar que había dado positivo a la prueba de Covid-19, el promotor y productor de hip-hop, Alex Malverde, perdió la lucha contra la enfermedad y falleció en la madrugada de este miércoles.

De acuerdo a la información que emitieron algunos medios de comunicación, el reconocido productor musical murió mientras se encontraba hospitalizado y se encontraba intubado, dicho también por él mismo en sus redes sociales.

El pasado 7 de enero, Malverde publicó un tuit en el que informaba a sus seguidores que le habían realizado una tomografía y detectaron que tenía los pulmones chicos a causa de Covid-19; situación que tomó con humor.

Pos con la novedad de que me dio COVID, no me siento mal el día de hoy, pero me dicen (después de hacerme una tomografía) que tengo los pulmones chiquitos, ahora además de pito chico soy pulmón chico. Chale pu… vida”, escribió.